Певец признался, что в 90-е годы ему было тяжело прожить на нестабильную студенческую стипендию.
Сергей, будучи студентом института искусств и культуры, был вынужден подрабатывать.
В этот переломный для страны период он не только крутил пластинки, но и частенько разгружал грузовики с товаром.
Однако самой прибыльной подработкой оказался рынок.
"Чтобы повысить продажи и отличаться от конкурентов, я придумал совместить продажу и диджейство — запускать самые клевые песни и привлекать внимание", — поделился воспоминаниями Жуков.
Певец также рассказал, что электричество на рынке он обеспечивал благодаря аккумулятору от мопеда, который в итоге протек, испортив ему одежду.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.