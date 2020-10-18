Крутился как мог. Сергей Жуков вспомнил, как работал диджеем на рынке

Певец признался, что в 90-е годы ему было тяжело прожить на нестабильную студенческую стипендию.

Сергей, будучи студентом института искусств и культуры, был вынужден подрабатывать.

В этот переломный для страны период он не только крутил пластинки, но и частенько разгружал грузовики с товаром.

Однако самой прибыльной подработкой оказался рынок.

"Чтобы повысить продажи и отличаться от конкурентов, я придумал совместить продажу и диджейство — запускать самые клевые песни и привлекать внимание", — поделился воспоминаниями Жуков.

Певец также рассказал, что электричество на рынке он обеспечивал благодаря аккумулятору от мопеда, который в итоге протек, испортив ему одежду.