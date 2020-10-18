Муцениеце готова сказать Павлу Прилучному: "Спасибо, учитель"

Агата Муцениеце, которая тяжело переживала развод с актёром Павлом Прилучным, перестала обвинять бывшего супруга.

Если Агате, по её словам, пришлось переживать расставание в одиночестве, то Павел Прилучный сразу же завёл новые отношения. Избранницей Прилучного стала звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.

Агата Муцениеце нелестно отзывалась о Карпович, которая, по её убеждению, появилась тогда, когда вопрос с расставанием не был решён до конца. Мирослава появилась в жизни Прилучного после ссоры с женой, когда он съехал от супруги.

Как и многие женщины, пережившие развод, Муцениеце говорит об обновлении, новой жизни и новом опыте. Она отметила, что не страдала, а искала себя. Сейчас она благодарит Прилучного за принесённую ей боль.

Агата уверена, что Прилучный сейчас счастлив с новой возлюбленной, тогда как её личная жизнь пока не наладилась.

Муцениеце показала себя мудрой женщиной, так как не стала препятствать тому, чтобы Павел виделся с детьми.