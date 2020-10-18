Зара ждёт, когда наступит "пятница тринадцатого"

Певица призналась, что в это воскресенье решила поискать вместе с детьми Даниилом и Максимом интересные факты об этом дне недели. Узнав их, она поделилась информацией со своими подписчиками.

"Если месяц начнётся с воскресенья, то будет пятница 13-го. Вот такие интересные факты мы с сыновьями нашли о воскресенье", — написала в своем аккаунте в Instagram Зара.

Свой познавательный пост певица дополнила новым фото. Ее элегантный вид со шляпой и леопардовым верхом привлёк внимание подписчиков.

"Вы невероятная красавица!" — не поскупились на комплименты они.

Некоторые в ответ тоже делились своими наблюдениями о разных днях недели.