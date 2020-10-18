Младший сын Валерии скоро станет отцом

Внимательные интернет-пользователи еще на свадьбе сына Валерии догадались, что невеста Арсения в положении.

Поклонники Валерии заметили и округлившийся живот молодой супруги на недавних снимках. Аресений не стал делать из будущего отцовства тайны и открыто объявил о предстоящем радостном событии.

"1+1=3. У нас будет ребёнок! Чувствую себя невероятно счастливым", — арифметически выразил Арсений формулу своей любви.

Иосиф Пригожин же упорно отрицал слухи о скором пополнении в их семействе. Продюсер старался не нарушать чужой тайны, дожидаясь, когда дети сами созреют до того, чтобы объявить о рождении сына или дочки.

Парочка станет родителями в довольно юном возрасте. Арсений и его жена Лиана ровесники. Молодым людям по 21 году.