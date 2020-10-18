Внимательные интернет-пользователи еще на свадьбе сына Валерии догадались, что невеста Арсения в положении.
Поклонники Валерии заметили и округлившийся живот молодой супруги на недавних снимках. Аресений не стал делать из будущего отцовства тайны и открыто объявил о предстоящем радостном событии.
"1+1=3. У нас будет ребёнок! Чувствую себя невероятно счастливым", — арифметически выразил Арсений формулу своей любви.
Иосиф Пригожин же упорно отрицал слухи о скором пополнении в их семействе. Продюсер старался не нарушать чужой тайны, дожидаясь, когда дети сами созреют до того, чтобы объявить о рождении сына или дочки.
Парочка станет родителями в довольно юном возрасте. Арсений и его жена Лиана ровесники. Молодым людям по 21 году.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.