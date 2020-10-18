Миро обвинила вдову фитнес-тренера в том, что она не искренно скорбит

Лена Миро продолжает ловить хайп на теме смерти фитнес блогера Дмитрия Стужука.

Скандалистка из "Живого журнала" на этот раз обвинила блогера Софию Стужук в попытках извлечь максимум трафика из темы смерти отца своих детей.

Миро уверена, что Стужук ни капельки не жалко умершего от коронавируса супруга, так как она с ним разведена.

"С мужем-то она развелась полгода назад из-за его измен", — утверждает Миро.

Блогер не удержалась от того, чтобы провести аналогии между смертью Дмитрия Стужука и скончавшимся в бассейне, полном сухого льда, супругом Екатерины Диденко.

Лена Миро убеждена, что две этих женщины разыгрывали скорбь, дабы разжалобить подписчиков и привлечь к себе внимание.