Новая ведущая "Орла и решки" потеснила Настю Ивлеву

И мир посмотреть, и себя показать. Пользователи сравнили двух ведущих популярной передачи. Сравнение оказалось не в пользу Ивлевой.

Консервативно настроенные зрители передачи про путешествия ни за что сначала не хотели видеть в "Орле и решке" новые лица.

Недоброжелательно встретила публика новую ведущую шоу, в котором о городах мира рассказывают с высоты видения миллионера и с точки зрения бюджетного туриста.

В новом сезоне Юлия Коваль показала себя не хуже, а, по мнению некоторых зрителей, даже лучше Ивлевой.

Настю упрекнули в том, что она чересчур эгоцентрична. Поклонники передачи отметили, что Коваль увлечена путешествием, а Ивлева — сама собой.

Интернет-пользователи обвинили Настю Ивлеву в том, что съёмки "Орла и решки" для неё - всего лишь возможность мир посмотреть и себя показать. В то время как Коваль хорошо раскрывает страны, в которых ей довелось побывать.