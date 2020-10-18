Анфиса Чехова распрощалась с иллюзиями и кольцом

Досадный инцидент заставил ведущую стать философом.

Анфиса Чехова опубликовала в своём Instagram глубокомысленный пост. Ведущая сравнила себя с осликом Иа, которому дарят лопнувший воздушный шарик.

Актриса рассказала, что имеет слабость придумывать себе иллюзии, людей и взаимосвязи. Жизнь, однако, быстро отрезвляет девушку. Придуманные мечты лопаются, как надутый воздухом шар.

"Фух, а теперь эти сдувшиеся иллюзии, просто бесполезная тряпочка. И незачем её с собой таскать и засовывать в свой горшочек", — написала Анфиса в своём аккаунте.

Подписчики оценили глубину философских размышлений Чеховой. Интернет-пользователи задались вопросом, что вызвало у Анфисы такие терзания.

Оказалось, что на философию Чехову потянуло в связи с досадным инцидентом. Актриса потеряла новое кольцо.

Неприятность случалась, когда она мыла руки в ресторане. Кольцо соскользнуло с пальца и со звоном провалилось в сток. На память о любимом украшении у Анфисы остался снимок, где на её пальце красуется объемное ювелирное изделие.