Бузова обиделась на бойфренда за то, что он открыл её тайну

"Королева "Инстаграма" не оценила излишнюю откровенность Манукяна.

Давид Манукян рассказал в своём аккаунте Instagram о некоем дне, который он никогда не забудет.

Значилась также дата знаменательного события — 17 октября. Хоть рэпер и старался не делать никаких прямых заявлений, однако подписчики провели нехитрое расследование и выяснили, что 17 октября 2019 года у Давы с Бузовой было романтическое свидание.

Бузова была одета в белое платье, а Дава облачился в стильный костюм. Поклонники "королевы "Инстаграма" предположили, что в этот день Манукян сделал Ольге предложение. Событие, по мнению интернет-пользователей, осталось в тайне, потому что Бузова не спешит говорить "да".

Певице нравится оставаться в статусе девушки "на выданье". Давиду, наоборот, не терпится поделиться с окружающими своими серьезными намерениями.

Бузова не оценила то, что жених не может держать язык за зубами. Ольга прокомментировала пост бойфренда в общении с журналистами. Певица упрекнула возлюбленного в том, что он разглашает её личные ситуации, которая она предпочитает сохранять в тайне.