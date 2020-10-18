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Бузова обиделась на бойфренда за то, что он открыл её тайну

"Королева "Инстаграма" не оценила излишнюю откровенность Манукяна.

Бузова обиделась на бойфренда за то, что он открыл её тайну

Давид Манукян рассказал в своём аккаунте Instagram о некоем дне, который он никогда не забудет.

Значилась также дата знаменательного события — 17 октября. Хоть рэпер и старался не делать никаких прямых заявлений, однако подписчики провели нехитрое расследование и выяснили, что 17 октября 2019 года у Давы с Бузовой было романтическое свидание.

Бузова была одета в белое платье, а Дава облачился в стильный костюм. Поклонники "королевы "Инстаграма" предположили, что в этот день Манукян сделал Ольге предложение. Событие, по мнению интернет-пользователей, осталось в тайне, потому что Бузова не спешит говорить "да".

Певице нравится оставаться в статусе девушки "на выданье". Давиду, наоборот, не терпится поделиться с окружающими своими серьезными намерениями.

Бузова не оценила то, что жених не может держать язык за зубами. Ольга прокомментировала пост бойфренда в общении с журналистами. Певица упрекнула возлюбленного в том, что он разглашает её личные ситуации, которая она предпочитает сохранять в тайне.

"С сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения", — с дрожью в голосе сказала Бузова.

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