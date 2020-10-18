Семенович сломала рёбра на "Ледниковом периоде" и не заметила этого

Совершенно неожиданного для себя Семенович обнаружила давние травмы.

Обладательница самой шикарной груди переболела коронавирусом и решила серьёзно заняться своим здоровьем.

Певица сделала КТ и ужаснулась. Медики увидели на снимках два давних перелома ребра.

Семенович легко вспомнила, откуда у неё взялись такие повреждения. Девушка рассказала, что на одной из репетиций шоу "Ледниковый период" упала, после чего у неё сильно болел бок.

Бывшая солистка группы "Блестящие" укорила себя за беспечность. Анна назвала своё поведение наплевательским, так как вместо того, чтобы обратиться за медицинской помощью, терпела и ходила с повреждёнными рёбрами.