Ангелина Вовк, которая поставила на своей личной жизни крест, осудила Федосееву-Шукшину за легкомыслие.
По мнению ведущей, Лидия Федосеева-Шукшина поступает опрометчиво.
Вовк уверена, что в возрасте 82-х лет не стоит заводить романов. Шокировал телеведущую брак Шукшиной с Алибасовым.
Вовк искренне не понимает таких отношений. Она уверена, что Федосеевой следует спокойно доживать свой век, ограждая себя от ненужных волнений.
Сама 77-летняя Ангелина Вовк давно и думать забыла об амурных делах. Ей приписывали роман с 50-летним Михаилом Куницыным, однако ведущая считает, что в её возрасте ни о каких романах думать не стоит.
"Шукшина сумасшедшая! Что это за любовь? Она уже одной ногой в могиле и придумала себе какой-то секс", — выразила своё мнение Ангелина Вовк.
В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.