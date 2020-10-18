"Придумала себе какой-то секс". Вовк осудила Шукшину за поздний брак

Ангелина Вовк, которая поставила на своей личной жизни крест, осудила Федосееву-Шукшину за легкомыслие.

По мнению ведущей, Лидия Федосеева-Шукшина поступает опрометчиво.

Вовк уверена, что в возрасте 82-х лет не стоит заводить романов. Шокировал телеведущую брак Шукшиной с Алибасовым.

Вовк искренне не понимает таких отношений. Она уверена, что Федосеевой следует спокойно доживать свой век, ограждая себя от ненужных волнений.

Сама 77-летняя Ангелина Вовк давно и думать забыла об амурных делах. Ей приписывали роман с 50-летним Михаилом Куницыным, однако ведущая считает, что в её возрасте ни о каких романах думать не стоит.