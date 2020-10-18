Сначала Герцег, потом Меганская. Девушки бегут из "ВИА Гры"

Когда-то самый "горячий" коллектив российской эстрады переживает настоящую "агонию".

Детище Константина Меладзе переживает не лучшие времена.

Очередная солистка покинула умирающий проект. На этот раз из коллектива ушла Ольга Меганская после двух с половиной лет работы. Причину, по которым Ольга отказалась продолжать работать в группе, не объясняют.

"Полная надежд и амбиций, влюбленная в новую работу, живая и счастливая я", — расплывчато заявила Меганская о своих планах на будущее.

В мае этого года группу покинула вокалистка Эрика Герцег.

Меладзе упорно пытается реанимировать группу и заставить её блистать так же, как и десятилетие назад.

Для многих солисток "ВИА Гра" была всего лишь хорошей стартовой площадкой для начала сольной карьеры.