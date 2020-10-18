Когда-то самый "горячий" коллектив российской эстрады переживает настоящую "агонию".
Детище Константина Меладзе переживает не лучшие времена.
Очередная солистка покинула умирающий проект. На этот раз из коллектива ушла Ольга Меганская после двух с половиной лет работы. Причину, по которым Ольга отказалась продолжать работать в группе, не объясняют.
"Полная надежд и амбиций, влюбленная в новую работу, живая и счастливая я", — расплывчато заявила Меганская о своих планах на будущее.
В мае этого года группу покинула вокалистка Эрика Герцег.
Меладзе упорно пытается реанимировать группу и заставить её блистать так же, как и десятилетие назад.
Для многих солисток "ВИА Гра" была всего лишь хорошей стартовой площадкой для начала сольной карьеры.
В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.