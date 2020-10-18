Актриса из сериала "Саша+Маша" рассказала, что ей трудно найти работу

Звезда популярного сериала "из нулевых" сравнила труд актёра с работой на заводе.

Актриса Елена Бирюкова, известная по популярному сериалу "Саша + Маша", рассказала, что съемки в этом проекте не принесли ей ничего, кроме того, что актрису до сих пор узнают на улице.

Она сравнила себя со своими иностранными коллегами, которые тоже снялись в подобных сериалах. Западные актёры, по словам Елены, получили огромные гонорары и заманчивые профессиональные перспективы.

Бирюкова рассказала, что ей сейчас приходится бегать с одних проб на другие, чтобы получить хоть какую-нибудь роль.

Актриса устала от безденежья и унижений, связанных с тем, что её кандидатуру отклоняют в пользу каких-то медийных личностей, имеющих большое число подписчиков в Instagram.

Сам процесс съёмок в сериале тоже не был, по словам Елены, сказкой. Она сравнила работу в сериале с тяжелым и даже кровавым трудом на заводе.

Бирюкова рассказала, что не видела жизни, не замечала, как меняются времена года. Она вспоминает, как они со своим партнером по сериалу Георгием Дроновым вычеркивали на листочке каждую снятую серию, радуясь, что эта "телеэпопея" подходит к концу.

На то, чтобы загнать себя в "сериальную кабалу", актриса решилась по причине безденежья.

Елена Бирюкова рассказала, как сейчас тяжело приходится актёрам. Театры из-за пандемии закрыли, запретили все массовые мероприятия. Служителям театрального искусства, по её словам, не на что сейчас жить.