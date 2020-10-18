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Давид Манукян намекнул на то, что сделал Бузовой предложение

Давид Манукян сентиментальничает на страничке о незабываемом свидании с Ольгой Бузовой.

Давид Манукян намекнул на то, что сделал Бузовой предложение

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава) завуалировано рассказал подписчикам о самом важном дне его жизни.

Блогер даже назвал дату знаменательного для него события — 17 октября. В тайне Дава оставил только то, чем именно ему дорога эта дата.

Особо дотошные подписчики рэпера не поленились покопаться в его Instagram. Их любопытство было вознаграждено.

Оказалось, что 17 октября прошлого года он провёл с Ольгой Бузовой. Об этом дне в аккаунте Манукяна имеется небольшой фотоотчёт. Парочка год назад была при параде. Ольга нарядилась в белое платье, а Дава блистал элегантностью в брючном костюме. У Бузовой с Манукяном было какое-то особенное романтическое свидание.

Подписчики звёздной парочки поспешили сделать самые "розовые" предположения. Поклонникам Бузовой не терпится отдать Ольгу замуж, поэтому каждое кольце на пальце певицы они воспринимают как обручальное.

Но если Дава показал себя в этой ситуации как сентиментальный романтик, то у Бузовой фанаты на нашли на страничке ничего похожего на ностальгию её бойфренда.

Все посты "королевы Инстаграма" посвящены её обычным делам. Особенно Ольгу занимают собственные успехи в шоу "Ледниковый период".

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