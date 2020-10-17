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Певец Сергей Жуков рассказал о домогательствах продюсера

Певец Сергей Жуков рассказал, как в юности к нему домогался продюсер, имени которого не назвал.

По словам Жукова, инцидент произошёл когда группа "Руки вверх!" была только создана и нуждалась в "раскрутке". Коллективу посоветовали продюсера, который "засовывает всех в телевизор".

Продюсер пригласил музыкантов к себе домой около часу ночи, открыл дверь в халате на голое тело и сразу позвал молодых исполнителей "в постельку". Как ситуация развивалась дальше, Жуков не уточнил.

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