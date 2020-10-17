Много лет Николай Басков дружит с Анастасией Заворотнюк. В эфире передачи "Привет, Андрей" певец признался, что хорошо понимает артистку.

"Для меня было большим ударом, когда всё началось с Настей. Я её понимаю как никто — это то, что я проходил со своим близким человеком", — пояснил Басков.

"Красивая, яркая, всегда зажигательная несмотря ни на что. Хочу сказать, что люди, которые борются с тяжёлым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки — тогда случаются чудеса. Но как только человек опускает руки и говорит, что ему стало неинтересно, и он устал от этого или другого, то это слышит Вселенная", — добавил певец.