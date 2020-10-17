Сергей Жуков впервые показал свой новый дом

Сергей Жуков вместе с домочадцами и младшим братом принял участие в съемках нового выпуска программы "Когда все дома".

Члены семьи гостеприимно встретили Тимура Кизякова и съемочную группу в своем новом доме, накрыв большой стол.

"К сожалению, мы не мастерили никаких необычных поделок из пластиковой бутылки… Но зато очень душевно поговорили, поделились историями из жизни нашей большой семьи и даже раскрыли некоторые секреты", — поделился Сергей своими впечатлениями в аккаунте в Instagram.

Певец сообщил, что посмотреть программу его поклонники смогут уже завтра утром в эфире канала "Россия 1". Подписчики явно обрадовались этой новости.