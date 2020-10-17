Сергей Жуков вместе с домочадцами и младшим братом принял участие в съемках нового выпуска программы "Когда все дома".
Члены семьи гостеприимно встретили Тимура Кизякова и съемочную группу в своем новом доме, накрыв большой стол.
"К сожалению, мы не мастерили никаких необычных поделок из пластиковой бутылки… Но зато очень душевно поговорили, поделились историями из жизни нашей большой семьи и даже раскрыли некоторые секреты", — поделился Сергей своими впечатлениями в аккаунте в Instagram.
Певец сообщил, что посмотреть программу его поклонники смогут уже завтра утром в эфире канала "Россия 1". Подписчики явно обрадовались этой новости.
"Обязательно надо посмотреть", — прокомментировали самые преданные фанаты.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.