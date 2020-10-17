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Зара угостила Регину Тодоренко сырниками с вареньем

Певица приняла участие в съёмках программы "Регина +1".

Гостья пришла не с пустыми руками, а с целым багажом знаний. Она щедро делилась ими с Региной Тодоренко.

Зара рассказала, как готовит чудесные сырники по старинному семейному рецепту. К ним она принесла особенную добавку, которая привела ведущую телепередачи в полный восторг.

"Вы знаете, что для меня особенное наслаждение — готовить домашнее варенье из ягод и фруктов. И я, конечно, взяла его с собой на программу. Регина не могла оторваться, да и как представить сырники без сладкого дополнения?" — призналась Зара.

Также певица рассказала, как не располнеть на такой вкусной еде, и поделилась секретами воспитания сыновей.

Поклонники Зары восприняли эту новость с радостью:

"Зарочка, обожаю, мой идеал женственности".

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