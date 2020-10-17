Певица приняла участие в съёмках программы "Регина +1".
Гостья пришла не с пустыми руками, а с целым багажом знаний. Она щедро делилась ими с Региной Тодоренко.
Зара рассказала, как готовит чудесные сырники по старинному семейному рецепту. К ним она принесла особенную добавку, которая привела ведущую телепередачи в полный восторг.
"Вы знаете, что для меня особенное наслаждение — готовить домашнее варенье из ягод и фруктов. И я, конечно, взяла его с собой на программу. Регина не могла оторваться, да и как представить сырники без сладкого дополнения?" — призналась Зара.
Также певица рассказала, как не располнеть на такой вкусной еде, и поделилась секретами воспитания сыновей.
Поклонники Зары восприняли эту новость с радостью:
"Зарочка, обожаю, мой идеал женственности".
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.