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Пригожин прокомментировал слова Цискаридзе о наглых детях звёзд

Проблема воспитания подрастающего поколения в среде звёзд шоу-бизнеса актуальна как никогда.

Пригожин прокомментировал слова Цискаридзе о наглых детях звёзд

Иосиф Пригожин высказал свою точку зрения на то, как надо воспитывать детей.

По мнению продюсера, с детьми нужно соблюдать субординацию. Он предпочитает обеспечивать детей "не рыбой, а удочкой".

Он считает, что дети должные на себе почувствовать тяготы родителей. В противном случае все принесённые к их ногам блага не будут оценены по достоинству.

На такие размышления Пригожина натолкнуло высказывание Цискаридзе о том, что он не любит избалованных детей знаменитостей, которые присваивают себе заслуги родителей без всякого на то основания.

Артист балета выразил своё мнение в связи с тем, что переживает за давнюю знакомую Любовь Успенскую, дочь которой выросла неуправляемой.

Пригожин даёт ценные советы богатым и знаменитым родителям.

"Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!" — объяснил продюсер.

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