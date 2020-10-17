Проблема воспитания подрастающего поколения в среде звёзд шоу-бизнеса актуальна как никогда.
Иосиф Пригожин высказал свою точку зрения на то, как надо воспитывать детей.
По мнению продюсера, с детьми нужно соблюдать субординацию. Он предпочитает обеспечивать детей "не рыбой, а удочкой".
Он считает, что дети должные на себе почувствовать тяготы родителей. В противном случае все принесённые к их ногам блага не будут оценены по достоинству.
На такие размышления Пригожина натолкнуло высказывание Цискаридзе о том, что он не любит избалованных детей знаменитостей, которые присваивают себе заслуги родителей без всякого на то основания.
Артист балета выразил своё мнение в связи с тем, что переживает за давнюю знакомую Любовь Успенскую, дочь которой выросла неуправляемой.
Пригожин даёт ценные советы богатым и знаменитым родителям.
"Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!" — объяснил продюсер.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.