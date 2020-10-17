Гуф извинился за то, что "раскабанел" и связался с Тимати

Гуф снова раскаивается в своих ошибках. Покаянное видео уже в Сети.

Алексей Долматов известный под сценическим псевдонимом Гуф рассыпался перед подписчиками в извинениях.

Острое чувство вины рэпер испытывает, по его признанию, за то, что принял участие в клипе Тимати и Крида "Звездопад".

Бывшие участники лейбла Black Star занялись откровенным плагиатом, так как украли идею клипа у рэпера Дрейка.

Гуф сам не понимает, как его занесло в эту порочную компанию. Уже второй раз Гуф связывается со звёздными мажорами и каждый раз горько сожалеет о своих ошибках.

"Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь", — сказал музыкант в своем видеобращении.

На втором видео рэпер тоже извинялся на этот раз за то, что потерял форму.

Подписчики отметили, что на Мальдивах исполнитель "не хило отъел ряху". Вместо того, чтобы отплатить нетактичным интернет-пользователям той же монетой Гуф торжественно пообещал поклонникам похудеть, чтобы его фанаты снова смогли узнать своего Гуфа.

Подписчики музыканта отметили, что Гуф очень любит извиняться. Постоянно просить у публики прощения вошло у рэпера в привычку.