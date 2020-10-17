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Соблазнительная Ляйсан Утяшева в латексе уехала в Питер с Волей

Звёздная чета не нашла нужным комментировать инцидент, который обсудили уже во всех СМИ.

Соблазнительная Ляйсан Утяшева в латексе уехала в Питер с Волей

В то время как интернет-пользователи спорили о том, кто изображён на провокационном снимке, который выложила у себя на странице несовершеннолетняя эскортница, супруги вышли в свет.

Подписчики оценили новый наряд Ляйсан. Жена Павла Воли предстала в обтягивающем комбинезоне из чёрного латекса. Поклонники известной пары по фото поняли, что в семье Воли и Утяшевой не наблюдается никаких конфликтов.

"Грациозная Ляйсан в латексе даст сто очков той малолетке, которая выложила непонятное фото", — комментирую роковой образ Ляйсан в Сети.

"Да они просто посчитали ниже своего достоинства что-то говорить по поводу низкосортного вброса", — пишут те, кто ни на секунду не поверил в измену Павла.

Брак с восьмилетней выдержкой не дал никаких трещин, несмотря на наветы злопыхателей. Воля всё также гордится своей обворожительной супругой, с которой продолжает делать совместные снимки.

То, что у четы всё хорошо, подтвердил и близкий друг семьи Гарик Мартиросян.

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