Цискаридзе признался, что не переносит самодовольных отпрысков звёзд

Артист балета посочувствовал Любови Успенской, дочь которой втягивает мать в многочисленные скандалы.

Цискаридзе связывает с Успенской давняя дружба. Экс-премьер Большого театра отметил, что любит и уважает королеву шансона, а вот поведение её дочери, с которой он не знаком лично, не одобряет.

Цискаридзе вспомнил себя в юные годы и признался, что детство у него складывалось непросто. Трудности закалили артиста, который всего в жизни добился сам.

С высоты своих личных достижений артист балета с укором смотрит на детей звёздных родителей, которые воспринимают доступные им блага как должное.

"Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребёнок, поэтому не переношу детей звёзд", — сказал Николай.

Пренебрежительное отношение к избалованным отпрыскам знаменитостей, по словам артиста, он сохраняет до тех пор, пока те не докажут, что тоже чего-то стоят как самостоятельные личности.

На такие мысли Цискаридзе натолкнуло поведение дочери Любови Успенской. Артист считает, что девушку стоит не слушать, а лечить.