Лука Затравкин упрекнул звёзд, которые устраивают "пир во время чумы"

Внебрачный сын художника Никаса Сафронова уверен, что деятели шоу-бизнеса сами виноваты в том, что заболевают COVID-19.

Они, по мнению пианиста, не только сами подвергают свою жизнь опасности, но и подают плохой пример простому народу. Instagram-аккаунты звёзд, по мнению Затравкина, служат большим соблазном для народа вести себя беспечно.

Лука возмущён тем, что шоумены позволяют пренебрегать правилами, которые обязательны для всех. Он неодобрительно отнёсся к тому, что Надежда Бабкина и Жасмин с размахом отметили свои дни рождения при большом скоплении народа.

"Едва заболев, те сразу звонят министрам, чтобы их определили в лучшую клинику, организовали лучших медиков, организовали особую палату", — говорит Лука.

Затравкин сочувствует простым гражданам, у которых нет возможности организовать себе такое эксклюзивное лечение.