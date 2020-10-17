Никите Михалкову 21 октября исполнится 75 лет, однако режиссёр решил отпраздновать свой юбилей в декабре.

По его мнению, для празднования "сейчас не время".

"Не буду отмечать, потому что у меня такое количество людей, которым я рад, и которые хотели бы прийти. Но понимаю, что сейчас просто не время. И я предпочел от всего отказаться в надежде, что мы сможем перенести это и приурочить к выпуску нашего спектакля", — пояснил Михалков.