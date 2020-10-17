Никите Михалкову 21 октября исполнится 75 лет, однако режиссёр решил отпраздновать свой юбилей в декабре.
По его мнению, для празднования "сейчас не время".
"Не буду отмечать, потому что у меня такое количество людей, которым я рад, и которые хотели бы прийти. Но понимаю, что сейчас просто не время. И я предпочел от всего отказаться в надежде, что мы сможем перенести это и приурочить к выпуску нашего спектакля", — пояснил Михалков.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.