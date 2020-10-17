Между сексом и сном Павел Деревянко выбирает сон

Один из самых обворожительных актёров нашей страны мечтает выспаться.

Актёр, которого называют секс-символом отечественного кино, Павел Деревянко признался, что сейчас он предпочитает сексу хороший сон.

Павел, славящийся своими привычками Казановы, отдаёт предпочтение отдыху из-за большой съёмочной загруженности. Купающийся во внимании женщин актёр уверил, что без раздумий променяет секс на сон.

Поставленный перед таким интересным выбором обаятельный Дон-Жуан склонился к тому, чтобы "упасть в объятия Морфея".

"Сейчас уже выспаться — точно, потому что завтра наверняка уже будет работа", — сказал Деревянко в ответ на шутливый вопрос.

При этом актёр широко улыбнулся и игриво подмигнул глазом, явно намекая на то, что в его ответе не всё так однозначно.

Списку возлюбленных Павла Деревянко позавидовал бы сам Казанова. Под чары актёра в разное время попадали модель Елена Князева, телеведущие Мария Кравцова, Олеся Судзиловская, Ольга Дымка, модель Вера Гоппен. Сейчас, по слухам, Павел вернулся к своей гражданской супруге, матери его двух детей, Дарье Мясищевой.