Бузову занесли в Книгу рекордов России

К рекорду Бузовой приложил руку каждый из её 22 миллионов подписчиков.

Сертификаты, подтверждающие установленный рекорд, Бузовой вручали официальные представители Книги рекордов России. Девушка побила сразу два рекорда. Её отметили как владелицу Instagram-аккаунта с самым большим количеством подписчиков в России и странах СНГ.

На данный момент число тех, кто подписался на страничку Бузовой, составляет более 22 миллионов человек. Второй раз певицу отметили за то, что она является самой влиятельной девушкой с самым большим числом подписчиков в Instagram.

При том, что аккаунт Бузовой славится огромным скоплением народа, страничка гламурной дивы закрыта. Для того, чтобы подписаться на аккаунт рекордсменки Ольги, надо "постоять в очереди".