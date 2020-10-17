Для Сати Казановой отец стал главным мужчиной в жизни. 15 октября отец певицы отметил день рождения.

По словам артистки, в молодости её папа работал дальнобойщиком и его часто не было дома, а возвращение отца всегда было праздником.

"Не только от того, что папа постоянно привозил какие-то совершенно невероятные для того времени вещи, сладости и игрушки. Просто он сам по себе такой. Праздник, сюрприз, феерия", — пояснила Казанова.

"Однажды в подростковом возрасте мы с сестрой пришли с прогулки позже назначенного времени буквально на 15 минут. Папа посмотрел на часы и со словами "Я вам сказал быть в 21 час. Сейчас 21:15" совершенно хладнокровно отправил нас "туда, откуда мы пришли", — рассказала певица.