Актриса Светлана Ходченкова призналась, что любит постельные стены в кино, поскольку на их съёмках можно "поржать".

"Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублёров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", — утверждает артистка.

"Мне везёт на партнеров с хорошим чувством юмора, — делилась она в YouTube "Георгий за кадром". — Поэтому, если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржём. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит всё, что происходит. Для нас это всё игра, не по-настоящему. Иногда бывает, что даже наши партнеры по жизни верят в эти сцены и говорят: "Ну, конечно, целовалась там с этим. Я видел, как ты на него смотрела". А я отвечаю: "Значит, я хорошая актриса", — пояснила Ходченкова.