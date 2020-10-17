Татьяна Буланова рассказала, как она сказала стоп алкоголю

Исполнительница таких хитов, как "Не плачь", "Мой ненаглядный" и др. рассказала, что чуть было не пристрастилась к спиртному из-за боязни сцены.

Популярная эстрадная исполнительница рассказала, что на заре своей сценической карьеры панически боялась выступать перед публикой. Справляться со страхом начинающей артистке помогала мама. Женщина наливала дочери немного алкоголя, который та незаметно выпивала в туалете.

По признанию Булановой, дозы спиртного были настолько ничтожны, что, вероятно, это было только самоуспокоение, так как мизерные граммы алкоголя не могли на неё существенно повлиять. По мнению Татьяны, это был "эффект плацебо".

Такой ритуал перед выходом на сцену Татьяна исполняла довольно долго, однако когда выступления участились, Буланова поняла, что может незаметно для себя приобрести алкогольную зависимость.

Волевая певица решила покончить с выпивкой. Татьяна научилась настраивать себя на выступление, обходясь без алкоголя.