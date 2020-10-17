Ургант устроил немецкому гостю "очную ставку" с Рудковской

Показания расходятся. Бывший возлюбленный не узнал Яну на фотографии.

Яна Рудковская не раз рассказывала представителям СМИ о своём романе с именитым немецким дизайнером Филиппом Плейном.

По словам Рудковской, у неё с Плейном складывались серьёзные отношения. По уверению Яны, дизайнер частенько прилетал к ней в Москву, равно как и она не упускала случая навестить возлюбленного в Германии. Филипп, по рассказам Рудковской, даже знакомил её с родителями. Продюсер поведала, что разбил этот крепкий союз Плющенко. Рудковская бросила Плейна ради брака с фигуристом.

Иван Ургант в своём шоу решил проверить, как отреагирует немецкий дизайнер на фото Яны Рудковской. Ко всеобщему удивлению Плейн не узнал Рудковскую на снимке. Он сказал, что, безусловно, где-то видел эту женщину, но может ошибаться, так как в России много красивых девушек.

Это противоречие заставило публику гадать, кто из двух знаменитостей врёт: Яна, рассказавшая о тайном романе с Плейном или Плейн, не желающий вспоминать женщину, которая порвала с ним из-за любви к другому мужчине.

Интернет-пользователи почему-то с большей готовностью поверили в искренность Филиппа Плейна, чем в рассказы Яны Рудковской.

"Об этом вообще никто не знает… и даже сам Филип Плейн", — острят в Сети. "Может, был другой Плейн? О котором не знает планета", — предполагают люди.

Однако нашлись и те, кто поверил Яне Рудковской.