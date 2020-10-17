"Регинааааа! Ау!" Собчак уличила Топалова во флирте с Самбурской

Ксения Собчак отслеживает в социальных сетях потенциальных изменщиков, предупреждая об опасности жён знаменитостей.

Собчак показалось, что Тодоренко ослабила контроль над Владом Тапаловым.

Телеведущая с азартом вывела на чистую воду любителя оставлять восхищенные комментарии в аккаунтах под снимками полуобнаженных девушек.

Она с готовностью указала беспечной Регине Тодоренко на потенциальную угрозу, исходящую от коварных соблазнительниц.

Тревогу журналистки вызвал комментарий Топалова, оставленный под постом Настасьи Самбурской. На снимке звезда "Универа" запечатлена в кружевном корсете. Полуоткрытая грудь актрисы привлекла внимание представителей мужского пола. Влад Топалов тоже не удержался и оставил под фото комментарий, состоящий из десяти восторженных смайлов.

Собчак сделала скриншот компрометирующей записи и обратилась к супруге Топалова с призывом обратить внимание на поведение супруга.

"Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регинааааа! Ау!", — написала Собчак под опубликованным в Telegram-канале скрином записи.

Хищнические настроения Самбурской, которая недавно заявила о том, что любит состоятельных мужчин, должны были насторожить Тодоренко. Однако ведущая "Орла и решки" спокойно отнеслась к ситуации, уверив, что у них с Топаловым всё складывается хорошо.