Популярный на Украине фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом написала в Instagram его жена София.
"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", — сообщила супруга блогера.
Оказалось, что Стужук испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ранее у него были осложнения на сердце и клиническая смерть.
На аккаунт блогера в Instagram подписаны более миллиона пользователей. Ему было 34 года.
"Я тоже думал, что нет никакого "ковида", и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 — болезнь не эфемерная! И тяжёлая", — ранее писал блогер.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.