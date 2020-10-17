Популярный 34-летний фитнес-блогер умер от коронавируса

Популярный на Украине фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом написала в Instagram его жена София.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", — сообщила супруга блогера.

Оказалось, что Стужук испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ранее у него были осложнения на сердце и клиническая смерть.

На аккаунт блогера в Instagram подписаны более миллиона пользователей. Ему было 34 года.