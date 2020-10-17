Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Дети в Подмосковье выпали с балкона, у которого не было ограждения
В Петербурге девушка расписала краской машину полиции
В Москве заведено первое "кадастровое" дело
В Московском фитнес-клубе умер ребёнок
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Дмитрий Каратеев: "Физическая активность защитит от остеоартрита"
В Великом Новгороде участковый застрелил человека

Что заставило Макрони покинуть шоу "Вечерний Ургант"?

Интернет-пользователи предположили, что из проекта шоумена "выжил" Ургант

Что заставило Макрони покинуть шоу "Вечерний Ургант"?

Официальной причиной того, что Маркони прекратил работу в популярном шоу на центральном канале страны, является загруженность. Шоумену было доверено вести несколько рубрик юмористической телепередачи.

Кроме того, Маркони предложили участие в проекте "Шутники" на телеканале "Че!".

Немногие поверили в искренность слов Маркони. Зрители отыскивают более веские причины, заставившего медийную личность покинуть Первый канал. Наибольшую популярность получило предположение, что ведущий ушёл из проекта из-за конфликта с Иваном Ургантом.

Ходят слухи о непростом характере ведущего, чьим именем названо шоу.

Об эгоцентризме Урганата недавно рассказал Дмитрий Хрусталёв. По словам Мити, в присутствии Ивана ему не удается в полной мере показать своё остроумие. Хрусталёву отведена роль того, кто подбрасывает реплики блистательному Урганту.

Ранее "Правда.Ру писала, что Хрусталёву непросто работается под началом Урганта.

Последние материалы
Григорий Прутцков: погрузить студентов в Древнюю Грецию
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
В Енисее утонула машина с двумя рыбаками
Дети в Подмосковье выпали с балкона, у которого не было ограждения
В Петербурге девушка расписала краской машину полиции
В Москве заведено первое "кадастровое" дело
В Московском фитнес-клубе умер ребёнок
В Самаре мать пыталась убить своего новорождённого ребёнка
Япония планирует слить в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима"
В Ставрополе посетительница караоке напала на администратора
Популярное
Российский шоу-бизнес
Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса

Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.

Чумаков рассказал о гомосексуальных нравах шоу-бизнеса
Захарова: Хайко Маас лжёт
Политика. Новости и аналитика
Захарова: Хайко Маас лжёт
Российский шоу-бизнес
Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии
Новости Украины
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер Любовь Степушова Китай раздавит Австралию за синофобию Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов
Комментарии
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
Александр Ведруссов: нас ждет чудовищная дифференциация по доходам
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
В Енисее утонула машина с двумя рыбаками
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
"Тем, кто понял в свои 27: возвращаться уже слишком поздно"
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Тайна передачи «Очевидное-невероятное»
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников