Что заставило Макрони покинуть шоу "Вечерний Ургант"?

Интернет-пользователи предположили, что из проекта шоумена "выжил" Ургант

Официальной причиной того, что Маркони прекратил работу в популярном шоу на центральном канале страны, является загруженность. Шоумену было доверено вести несколько рубрик юмористической телепередачи.

Кроме того, Маркони предложили участие в проекте "Шутники" на телеканале "Че!".

Немногие поверили в искренность слов Маркони. Зрители отыскивают более веские причины, заставившего медийную личность покинуть Первый канал. Наибольшую популярность получило предположение, что ведущий ушёл из проекта из-за конфликта с Иваном Ургантом.

Ходят слухи о непростом характере ведущего, чьим именем названо шоу.

Об эгоцентризме Урганата недавно рассказал Дмитрий Хрусталёв. По словам Мити, в присутствии Ивана ему не удается в полной мере показать своё остроумие. Хрусталёву отведена роль того, кто подбрасывает реплики блистательному Урганту.

Ранее "Правда.Ру писала, что Хрусталёву непросто работается под началом Урганта.