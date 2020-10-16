Конфликт, разыгранный в социальных сетях между экс-участниками империи Black Star, Тимати и Кридом, как и предполагали интернет-пользователи, был пиаром.
"Стрелкой", которую назначил на пятницу Тимати Криду, оказалась премьера нового клипа бывших соратников по лейблу.
Тимати собрал всех своих дружков в новом клипе на песню "Звездопад": Моргенштерна, ST, Гуфа, Джигана и даже Егора Крида, с которым у него были "тёрки".
Эта ситуация научила подписчиков шоуменов не верить в "липовые" конфликты медийных личностей.
Клип, как всегда, полон пафоса. Мажоры показывают свою нереальную крутость.
Центральное место в видеокомпозиции отведено Егору Криду, который расхаживает в розовой шубе и поёт.
Крид опять задирается в комментариях под видео. Певец пишет, что он вытащил этот клип своим присутствием.
"Уходить надо с честью, а не как вон, усатый", — эти слова песни подписчики исполнителей восприняли как "камень в огород" Лукашенко.
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Когда затащил клип своим отсутствием ) Премьера: «Звездопад» 💫 Тимати vs Егор Крид Ссылка в шапке профиля☝🏼 Directed by: @hoodyakov x @zaurzaseev Music produced by: @paulmurashov Спец гости: @egorkreed @morgen_shtern @slavamarlow @iamgeegun @therealguf @st_stoizsta
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.