Крид и Тимати в клипе "Звездопад" пошутили над Лукашенко

Конфликт, разыгранный в социальных сетях между экс-участниками империи Black Star, Тимати и Кридом, как и предполагали интернет-пользователи, был пиаром.

"Стрелкой", которую назначил на пятницу Тимати Криду, оказалась премьера нового клипа бывших соратников по лейблу.

Тимати собрал всех своих дружков в новом клипе на песню "Звездопад": Моргенштерна, ST, Гуфа, Джигана и даже Егора Крида, с которым у него были "тёрки".

Эта ситуация научила подписчиков шоуменов не верить в "липовые" конфликты медийных личностей.

Клип, как всегда, полон пафоса. Мажоры показывают свою нереальную крутость.

Центральное место в видеокомпозиции отведено Егору Криду, который расхаживает в розовой шубе и поёт.

Крид опять задирается в комментариях под видео. Певец пишет, что он вытащил этот клип своим присутствием.