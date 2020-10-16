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Регина Тодоренко превратилась из "девчонки в кедах" в леди

Девушка выложила видео, где она предстала в нетипичном для большинства своих подписчиков образе.

Регина Тодоренко превратилась из "девчонки в кедах" в леди

Регина надела светлое короткое платье, на голове она соорудила низкий пучок волос.

Регина признала, что её чаще всего видят в спортивной одежде. Неожиданно Тодоренко потянуло на элегантность. 

"А вам какой мой образ нравится: элегантный или спортивный?" — прокомментировала свое преображение телеведущая.

На видео Регина, словно звезда Голливуда, кокетливо себя ведет и загадочно улыбается, прохаживаясь по длинному коридору.

Как стало потом известно, девушка в этот момент готовилась к получению премии героя пятилетия.

Подписчики с восторгом отнеслись к женственному образу телеведущей. 

 
 
 
 
 
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Меня привыкли видеть с распущенными волосами , чаще в удобной одежде и кроссовках. Бывают такие события , на которых хочется выглядеть по-новому. И в этом мне помогли волшебные ручки моего визажиста @yanabuzychkina , стильный взгляд @sima_simmi и потрясные украшения #stephenwebster @mercury_russia ❤️ Благодарю ) А вам какой мой образ нравится: элегантный или спортивный?

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)15 Окт 2020 в 5:15 PDT

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