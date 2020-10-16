Девушка выложила видео, где она предстала в нетипичном для большинства своих подписчиков образе.
Регина надела светлое короткое платье, на голове она соорудила низкий пучок волос.
Регина признала, что её чаще всего видят в спортивной одежде. Неожиданно Тодоренко потянуло на элегантность.
"А вам какой мой образ нравится: элегантный или спортивный?" — прокомментировала свое преображение телеведущая.
На видео Регина, словно звезда Голливуда, кокетливо себя ведет и загадочно улыбается, прохаживаясь по длинному коридору.
Как стало потом известно, девушка в этот момент готовилась к получению премии героя пятилетия.
Подписчики с восторгом отнеслись к женственному образу телеведущей.
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Меня привыкли видеть с распущенными волосами , чаще в удобной одежде и кроссовках. Бывают такие события , на которых хочется выглядеть по-новому. И в этом мне помогли волшебные ручки моего визажиста @yanabuzychkina , стильный взгляд @sima_simmi и потрясные украшения #stephenwebster @mercury_russia ❤️ Благодарю ) А вам какой мой образ нравится: элегантный или спортивный?
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.