Регина Тодоренко превратилась из "девчонки в кедах" в леди

Девушка выложила видео, где она предстала в нетипичном для большинства своих подписчиков образе.

Регина надела светлое короткое платье, на голове она соорудила низкий пучок волос.

Регина признала, что её чаще всего видят в спортивной одежде. Неожиданно Тодоренко потянуло на элегантность.

"А вам какой мой образ нравится: элегантный или спортивный?" — прокомментировала свое преображение телеведущая.

На видео Регина, словно звезда Голливуда, кокетливо себя ведет и загадочно улыбается, прохаживаясь по длинному коридору.

Как стало потом известно, девушка в этот момент готовилась к получению премии героя пятилетия.

Подписчики с восторгом отнеслись к женственному образу телеведущей.