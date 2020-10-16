Сергей Безруков пытается быть образцовым отцом

Актер поделился видео с гуляющим сыном.

Сын, собака, солнце — прогулка Сергея Безрукова удалась.

"В солнечных очках Степан неторопливо и важно выгуливает на поводке французского бульдога Полли. "Агент 008 на прогулке! Ждём яркого солнца… Хотя погода уже по-настоящему осенняя. Всем ДОБРОГО УТРА. Дорогие мои, Хоррошие!" — подписал видео Сергей.

Безруков активно готовится к открытию Международного детского фестиваля, которое состоится уже завтра. Несмотря на плотный рабочий график и благотворительную деятельность, Сергей старается посвящать свое свободное время супруге и детям. Семья часто выбирается на природу.