Певец поделился своей формулой, как сделать фотографию, которая гарантированно понравится зрителям.
В рецепте идеального снимка, по мнению певца, обязательно должен присутствовать пёс, а лучше два.
"Улыбающийся мужчина в объятьях двух обаятельных хаски на фоне солнечного осеннего загородного пейзажа — гарантированный лайк от подписчиков", — прокомментировал свой новый пост в Instagram Денис.
Клявер знает толк в красивых кадрах. Это доказывает большое количество "лайков" и комментариев от поклонников на его страничке. Вот и новая запись не стала исключением.
"Всё просто! Симпатичного мужчину окружают такие невероятно привлекательные обаяшки! Идиллия! Вам позитива!" — подтвердили точку зрения певца его подписчики.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.