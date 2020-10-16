Денис Клявер раскрыл секрет удачного фото

Певец поделился своей формулой, как сделать фотографию, которая гарантированно понравится зрителям.

В рецепте идеального снимка, по мнению певца, обязательно должен присутствовать пёс, а лучше два.

"Улыбающийся мужчина в объятьях двух обаятельных хаски на фоне солнечного осеннего загородного пейзажа — гарантированный лайк от подписчиков", — прокомментировал свой новый пост в Instagram Денис.

Клявер знает толк в красивых кадрах. Это доказывает большое количество "лайков" и комментариев от поклонников на его страничке. Вот и новая запись не стала исключением.