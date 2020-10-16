Семейство Аллы Пугачёвой стало больше на одного человека

Внучатую племянницу Примадонне подарил сын единственного брата Аллы Борисовны Владислав Пугачёв.

В этом году молодой человек женился во второй раз на казанской девушке по имени Гузель. У пары родилась девочка, которую нарекли в честь брата Аллы — Евгенией.

У Гузель были проблемы со здоровьем, женщина перед родами попала в реанимацию, однако ребёнок родился здоровым. Мама девочки тоже чувствует себя хорошо. Супруга Владислава опубликовала селфи с новорожденной дочкой.

У племянника российской поп-дивы уже есть сын. Опекуном мальчика стала Алла Борисовна, так как племянник на период появления малыша на свет не был в состоянии принять воспитание ребенка на себя.