Внучатую племянницу Примадонне подарил сын единственного брата Аллы Борисовны Владислав Пугачёв.
В этом году молодой человек женился во второй раз на казанской девушке по имени Гузель. У пары родилась девочка, которую нарекли в честь брата Аллы — Евгенией.
У Гузель были проблемы со здоровьем, женщина перед родами попала в реанимацию, однако ребёнок родился здоровым. Мама девочки тоже чувствует себя хорошо. Супруга Владислава опубликовала селфи с новорожденной дочкой.
У племянника российской поп-дивы уже есть сын. Опекуном мальчика стала Алла Борисовна, так как племянник на период появления малыша на свет не был в состоянии принять воспитание ребенка на себя.
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