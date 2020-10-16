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Зрители шоу "Голос. 60+" протестуют против выбора жюри

Поклонники шоу считают, что победу 91-летней исполнительнице присудили не за голос, а за возраст.

Зрители шоу "Голос. 60+" протестуют против выбора жюри

Недовольство любителей шоу "Голос. 60+" вызвано тем, что победу члены жюри проекта отдали 91-летней блокаднице Ленинграда Дине Юдиной.

Трогательное исполнение песни Валентины Толкуновой "Если б не было войны" понравилось зрителям, однако многие отметили, что победу больше заслужил профессиональный вокалист Пётр Таренков.

Его хорошо поставленный голос и безупречное исполнение поклонники шоу поставили выше, чем душевное, но самодеятельное выступление Дины Юдиной.

Зрители противопоставили талант простой русской женщины, любящей петь "для себя" и вокальное дарование потомственного артиста, профессионально занимающегося пением.

Разрыв голосов между двумя этими исполнителями был сравнительно небольшой (59,6% у Юдиной, против 40,4% у Петра Таренкова).

Особенно страстные зрители посчитали, что Петра Таренкова несправедливо отодвинули на второй план.

Сам Пётр повёл себя благородно и похвалил Дину Юдину за хороший мягкий голос.

"Я предполагал, что так произойдёт, потому что зрители всегда на стороне возраста", — отметил Таренков.

Своё мнение о таланте Дины Юдиной выразила Тамара Гвердцители:

"Когда в музыке есть интеллект и он ярко выраженный, это всегда большая победа для самого исполнителя и того, кто его слушает", — отметила народная артистка России и Грузии.

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