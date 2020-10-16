Диана Гурцкая рассказала о своих отношениях с Игорем Никоалаевым

Певице упорно приписывают роман с композитором Игорем Николаевым.

Диана объяснила, что испытывает огромное чувство благодарности по отношению к своему наставнику. Именно Николаев написал для неё трогательную песню "Ты здесь". Благодаря этому хиту мечты Гурцкой о сцене сбылись.

Диана пояснила, что Романа с Николаевым, которого певица считает своим учителем, у неё никогда не было.

Творческий союз с композитором исполнительница оценивает очень высоко. Николаев не только писал для Гурцкой песни, но и выступал с ней в дуэте.

На мысли о романе Гурцкой и Николаева людей, вероятно, навело то, что исполнители очень проникновенно пели о любви в дуэте.

Диана состоит в браке с доктором юридических наук Петром Кучеренко. В этом браке появился на свет их совместный сын Константин.