Папарацци поймали Жан-Клод Ван Дамма с красавицей из Украины

Отношения культового актёра Голливуда с украинской красоткой нельзя назвать мимолётным увлечением.

59-летний актёр уже 11 лет встречается с Алёной Кавериной. Журналисты поймали любовников во Франции, где сейчас снимается фильм "Последний наёмник". Парочку запечатлели на съёмочной площадке.

Раньше Ван Дамм представлял всем Алёну как свою личную помощницу, однако скоро стало ясно, что актёра с украинской девушкой связывают не только профессиональные отношения.

Подтверждением того, что с актёром была именно Каверина, является костюм девушки, в котором она фотографировалась во Франции. В этом же костюме её заметили с "легендой" Голливуда.

Жан-Клод состоит в официальном браке с актрисой Глэдис Португес. Несмотря на отношения с другими женщинами, актёр не желает разводиться.

Зарубежные СМИ писали, что извинением за любовь на стороне стал огромный особняк в Калифорнии, который Ван Дамм подарил обманутой супруге.

Имидж хорошего семьянина Жан-Клод старательно поддерживает, публикуя с супругой совместные фото в своём микроблоге.