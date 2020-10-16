Артемий Троицкий назвал Юрия Лозу мастером "самохайпа"

Певец Юрий Лоза, которому на днях Владимир Путин выразил благодарность за развитие искусства, стал объектом дискуссии продюсера Иосифа Пригожина и музыкального критика Артемий Троицкий.

Юрий Лоза, известный своими критически замечаниями в адрес звёзд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, сам стал предметом критики.

Артемий Троицкий уверен, что талант Лозы сильно преувеличен. На самом деле автор одного хита "Плот", по выражению Троицкого, "нулевой" музыкант.

Иосиф Пригожин, наоборот, считает, что Лоза заслуживает того, чтобы его отметил президент РФ. По словам продюсера, к Лозе часто обращаются в последнее время с просьбой прокомментировать то или иное событие.

Музыкальный критик убеждён, что умение низвергать авторитеты, подвергая сомнению достижения всеми признанных деятелей культуры, прославило Юрию Лозу больше, чем его музыкальное творчество.