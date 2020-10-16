Далеко нечестная горничная сбежать не успела.
Правоохранительные органы сумели по горячим следам задержать женщину, дерзнувшую украсть из дома Ольги Тумайкиной украшения и часы, подаренные актрисе руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
Ольга Тумайкина, которая не раз снималась в детективных сериалах, не была разочарована работой полиции. Её домработницу, подозреваемую в краже, задержали 14 октября.
Сейчас уроженка Украины находится под подпиской о невыезде.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из дома актрисы, снявшейся в фильмах "Моя прекрасная няня", Лёд-2", "Гудбай, Америка!" и других, пропали ценные вещи на сумму почти 800 тысяч рублей.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.