Домработницу, обворовавшую актрису Ольгу Тумайкину, задержали

Далеко нечестная горничная сбежать не успела.

Правоохранительные органы сумели по горячим следам задержать женщину, дерзнувшую украсть из дома Ольги Тумайкиной украшения и часы, подаренные актрисе руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Ольга Тумайкина, которая не раз снималась в детективных сериалах, не была разочарована работой полиции. Её домработницу, подозреваемую в краже, задержали 14 октября.

Сейчас уроженка Украины находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из дома актрисы, снявшейся в фильмах "Моя прекрасная няня", Лёд-2", "Гудбай, Америка!" и других, пропали ценные вещи на сумму почти 800 тысяч рублей.