Хрусталёв рассказал, как ему работается с блистательным Ургантом

Известный комик раскрыл особенности отношений между соратниками по шоу "Вечерний Ургант"

Роль Мити Хрусталёва в шоу "Вечерний Ургант" сводится обычно к тому, чтобы подкидывать реплики остроумному Ивану Урганту.

Хрусталёв признался, что порой ему приходится быть глупее, чем он есть на самом деле. Этого требуют правила игры проекта, которые установил сам Иван Ургант.

Звезду КВН предупреждали, что с Ургантом работать будет тяжело. Это, по признанию артиста, оказалось правдой. Эгоцентричный Иван Ургант не дает Хрусталёву шанс показать своё остроумие.

"Действовал, как Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я веселюсь, но входит он, и я не могу слова сказать! Пришёл более смешной и активный, чем я", — рассказал ведущий.

Со временем, по уверению Хрусталёва, он свыкся со своей второстепенной ролью и даже сумел начать общение с Иваном на равных.

Интернет-пользователям стало жалко Митю. Поклонники юмориста прокомментировали ситуацию, возмутившись тем, что артиста ущемляют в правах.