Жуков рассказал, что ему предлагали путь в шоу-бизнес "через постель"

Солист группы "Руки вверх" поведал о неприятном эпизоде из своей жизни.

Сергей Жуков рассказал, что ему предлагали короткий путь к славе. Непристойное предложение поступило музыканту сразу же после его переезда в Москву.

Лидер группы "Руки вверх" тогда искал возможность заявить о себе. Один московский продюсер хотел воспользоваться ситуацией и предложил молодому человеку с ним переспать. Друзья и соратники по группе "Руки вверх" Сергей Жуков и Алексей Потехин явились в назначенный час на встречу с продюсером, который предстал перед ними в халате, надетом на голое тело.

"Говорит: "Ну что, сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" — вспомнил эпизод из своей жизни музыкант.

Жуков от такой перспективы отказался. Имя любвеобильного продюсера музыкант предпочёл не называть.