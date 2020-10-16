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Асмус ответила тем, кто считает, что она причастна к всеобщему заговору

Актриса прокомментировала мнения подписчиков о пиаре, несуществующей заразе и хайпе.

Асмус ответила тем, кто считает, что она причастна к всеобщему заговору

Звёзды шоу-бизнеса один за другим рассказывают о том, что заболели COVID-19. О такой неприятности рассказала подписчикам и Кристина Асмус. Актриса пожаловалась на высокую температуру, ломоту в теле и другие симптомы. Тест на коронавирус, как написала Асмус, дал положительный результат.

Это признание дало повод хейтерам обвинить актрису в том, что она включилась во всеобщий заговор с теми, кто старается напугать народ и заставить людей поверить в пандемию. Асмус заподозрили в том, что её пост проплачен.

На такие обвинения девушка ответила с иронией.

"Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры", — написала в своём Instagram актриса.

Кристина Асмус отметила, что многих её друзей настигла та же напасть. Многие перенесли коронавирус с тяжёлой формой пневмонии, поэтому актриса предостерегла от подобных высказываний излишне самоуверенных людей, которые считают, что их эта проблема не коснется.

 
 
 
 
 
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Вчера и сегодня мне очень много друзей написали "Добро пожаловать в наш клуб" 🤷🏼‍♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и "меня это не коснётся" в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼‍♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете." И я такая "Да, конечно! Карта привязана к номеру!" 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому — носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)15 Окт 2020 в 9:29 PDT

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