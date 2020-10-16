Алексей Чумаков рассказал, почему путь на Первый канал для него закрыт

Певец рассказал о том, как ему пришлось выбирать между Первым каналом и каналом "Россия".

Алексей Чумаков, супруг ведущей Юлии Ковальчук, признался, что заключил соглашение с Первым каналом. Параллельно он подписал договор, согласно которому он должен был работать в шоу "Один в один" под руководством продюсера Тимура Вайнштейна.

Конфликт случился, когда проект "Один в один" переселился на канал "Россия". Певец был связан обязательствами с двумя каналами одновременно. Выбор был сделан в пользу канала "Россия", из-за чего в глазах Эрнста Чумаков оказался предателем.

Интернет-пользователи не удивились тому, что Чумаков предпочёл уйти на канал "Россия", так как вспомнили, что именно этот канал дал певцу путёвку в мир шоу-бизнеса. Популярность Чумакова началась с проекта на "России" "Народный артист".