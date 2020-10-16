Эскортница, выложившая снимок с Павлом Волей, дала комментарии

Снимок, на котором запечатлён человек, напоминающий Павла Волю, продолжает вызывать споры в Сети.

Девушка, выложившая в Сеть фото с мужчиной, похожим на Павла Волю, уклончиво ответила на вопросы о личности человека, с которым она отдыхала. Она не стала отрицать, что оказывает эскорт-услуги, однако побоялась выдавать того, кто с ней был.

Дарья (так зовут девушку) предпочла общаться с прессой через посредников. Она передала телефон своему другу, который тоже мало прояснил ситуацию.

"Ничего такого не было. У нас нет информации, было это или не было. Она не понимает, был ли это Воля, — сказал знакомый Дарьи по телефону.

Фото, на котором фолловеры якобы узнали Павла Волю, взбудоражило общественность. Публика разделилась на два лагеря. Одни утверждают, что на снимке знаменитый резидент Comedy Club, другие уверены, что фото слишком нечёткое, чтобы делать такие выводы.

Сам Павел Воля, как и его супруга Ляйсан Утяшева, пока никак не комментируют ситуацию.