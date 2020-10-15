Владимир Путин выразил Юрию Лозе благодарность

Президент России отметил заслуги музыканта Юрия Лозы перед российской культурой.

Информацию об объявлении благодарности опубликовали на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", — написано в документе.

Внимание к автору и исполнителю таких известных хитов, как "Плот", "Я умею мечтать", "Пой, моя гитара, пой", в последнее время повысилось.

В одном из последних выпусков шоу "Голос" личности Юрия Лозы уделили несколько минут обсуждения. Певец, известный своими критическими замечаниями в адрес звёзд отечественной эстрады, стал героем баек, которые травил Валерий Сюткин, забыв об исполнительнице, ждавшей вердикта судей.

Юрию Лозе не понравились такие обсуждения на центральном канале страны, поэтому он заявил, что намерен судиться с Первым каналом за то, что в шоу "Голос" без его разрешения была исполнена песня "Плот".