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Анита Цой скинула лишние килограммы и предстала преображённой

"Вы меня извините, но это не вы". Подписчики спорят о новом образе певицы.

Анита Цой скинула лишние килограммы и предстала преображённой

Сестра легендарного музыканта Виктора Цоя выложила в Сеть фото, на котором поклонники с трудом её узнали.

Подписчики оценили колоссальное преображение певицы. На снимке в Instagram Анита запечатлена в белом платье, напоминающем кимоно. Под ногами певицы — лепестки разноцветных роз.

49-летняя артистка настолько преобразилась, что подписчики предположили, что перед ними не та Анита Цой, которую они раньше знали.

Интернет-пользователи тут же стали делать певице комплименты.

"Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше", — пишут поклонники певицы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Anita Tsoy — Анита Цой (@anitatsoy)13 Окт 2020 в 3:03 PDT

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