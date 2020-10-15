Анита Цой скинула лишние килограммы и предстала преображённой

"Вы меня извините, но это не вы". Подписчики спорят о новом образе певицы.

Сестра легендарного музыканта Виктора Цоя выложила в Сеть фото, на котором поклонники с трудом её узнали.

Подписчики оценили колоссальное преображение певицы. На снимке в Instagram Анита запечатлена в белом платье, напоминающем кимоно. Под ногами певицы — лепестки разноцветных роз.

49-летняя артистка настолько преобразилась, что подписчики предположили, что перед ними не та Анита Цой, которую они раньше знали.

Интернет-пользователи тут же стали делать певице комплименты.

"Простите, но я вас и не узнала! Вы мне сейчас нравитесь больше", — пишут поклонники певицы.