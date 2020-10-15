Телеведущей вручили награду от журнала "ОК".
Шквал негатива и ненависти Регина навлекла на себя за своё высказывание по поводу насилия в семье.
В эфире YouTube-шоу "Люди говорят" Тодоренко предположила, что женщины иногда сами провоцируют агрессию мужчин. За такое мнение Тодоренко поплатилась титулом "Женщина года" от журнала Glamour. Кроме того, многие компании разорвали с ней рекламные контракты, из-за чего Регина лишилась солидных гонораров.
Чтобы загладить свою вину, Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии и отправила в фонд помощи "Насилию. нет" два миллиона рублей.
Её шаги возымели успех. Старый конфликт остался в прошлом, женщина восстановила свою репутацию.
Журнал "ОК" присудил Регине Тодоренко титул "Герой Пятилетия".
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтоб стать "Героем Пятилетия!". А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку", — написала счастливая Регина в своём Instagram.
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Иногда стоит потерять титул #женщинагода, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку 💪🏻. Быть героем пятилетия — большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными: 1. Команда #ОрелиРешка @natellakrapivina, @synelnykova, @synelnykov_yevgen. С вами мы проделали невероятное кругосветное путешествие, с вами я установила рекорд и стала первой женщины телепутешественницей совершившей беспрерывную кругосветку. 2. Команда #ПятницасРегиной @tryak, @nineska47. Вместе с вами мы получило долгожданную золотую кнопку YouTube ! 3. Команда телеканала @fridaytv за мое шоу для молодых мам #Регина+1 @regina_plus1. С вами и благодаря вам мы получили ТЭФИ. (Николай Борисович @kartozz, люблю 😘) 4. @vadim_vernik и вся редакция журнала @okmagazine_ru, спасибо за смелость и за честность Всей моей творческой инстаграмной команде низкий поклон, ведь именно благодаря вашим голосам я получила такую награду! ❤️спасибо за поддержку и любовь !) #регинатодоренко
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