Регина Тодоренко стала "Героем Пятилетия"

Телеведущей вручили награду от журнала "ОК".

Шквал негатива и ненависти Регина навлекла на себя за своё высказывание по поводу насилия в семье.

В эфире YouTube-шоу "Люди говорят" Тодоренко предположила, что женщины иногда сами провоцируют агрессию мужчин. За такое мнение Тодоренко поплатилась титулом "Женщина года" от журнала Glamour. Кроме того, многие компании разорвали с ней рекламные контракты, из-за чего Регина лишилась солидных гонораров.

Чтобы загладить свою вину, Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии и отправила в фонд помощи "Насилию. нет" два миллиона рублей.

Её шаги возымели успех. Старый конфликт остался в прошлом, женщина восстановила свою репутацию.

Журнал "ОК" присудил Регине Тодоренко титул "Герой Пятилетия".